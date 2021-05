Chiama il Pronto Soccorso, "io accoltellata da mio marito": dei due nessuna traccia

I carabinieri sono alla ricerca di una coppia salentina che nella notte appena trascorsa ha chiamato il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecce. I sanitari del nosocomio pugliese intorno all’1:30 della notte hanno ricevuto da parte di una donna la chiamata al numero di emergenza. La signora, che non ha lasciato le sue generalità, ha dichiarato di essere stata accoltellata da suo marito. Anche di lui non sono note le generalità: secondo le informazioni che giungono dalla Puglia, anche il marito avrebbe parlato al telefono con l’infermiera, dopo aver strappato lo strumento di comunicazione dalle mani della moglie.

L’uomo avrebbe dichiarato di volersi suicidare. Preoccupati di quello che stava succedendo i medici dell’ospedale hanno chiamato i carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce della coppia. Al momento le ricerche non hanno dato alcun esito. Il racconto della donna era poco chiaro e confusionario, ma la richiesta d’aiuto pare ci sia stata. La presunta vittima di violenza avrebbe comunque indicato il luogo in cui si trovava, situato tra Erchie (Brindisi) e Avetrana (Taranto), comunque in territorio leccese.

Ricerche tra tre province

Il territorio in cui effettuare le ricerche è molto vasto, per questo varie stazioni dei carabinieri stanno setacciando la zona anche con l’ausilio di droni. In campo ci sono anche gli uomini del comando dell’Arma di Erchie e Manduria, insieme ai colleghi di Francavilla Fontana. Un autentico mistero che sta facendo preoccupare gli abitanti del Salento e le stesse autorità.

La notizia è stata riportata dai principali media locali, che stanno seguendo con attenzione questa nebulosa vicenda. Gli aspetti da chiarire sono avvero molti, e forse nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca. Come già detto, la signora non ha specificato il luogo esatto in cui si trovava.

L’unica certezza attorno a tutta questa storia resta la telefonata arrivata nel cuore della notte al Pronto Soccorso. Non è escluso che nelle prossime ore la coppia possa essere rintracciata, anche perché si vuole capire il motivo di quella telefonata di emergenza arrivata in piena notte e che ha fatto scattare le relative ricerche.