Chiama il 118 e poi fugge con l’ambulanza: 29enne fermato dalla polizia stradale

Sabato mattina, intorno alle 6.45, un episodio bizzarro si è verificato a Santa Maria di Castellabate. Un giovane di 29 anni di Nocera Inferiore, ospite di un albergo nella zona, ha chiamato il servizio di pronto soccorso perché si sentiva male. Una volta a bordo dell’ambulanza, invece di ricevere le cure necessarie, ha rubato il veicolo e ha dato inizio ad una fuga rocambolesca.

La situazione è diventata particolarmente preoccupante quando il giovane ha spintonato l’autista dell’ambulanza e ha preso il controllo del mezzo. Presumibilmente sotto l’effetto di alcol e droghe, il giovane ha cercato di fuggire su strada e ha raggiunto Nocera Inferiore, dove è stato fermato dalla polizia stradale di Angri al casello autostradale.

L’episodio ha creato un vero e proprio polverone, ma fortunatamente l’ambulanza è stata recuperata quasi del tutto integra. L’associazione GIVI, responsabile del servizio di pronto soccorso nell’area di Castellabate, ha potuto quindi riutilizzarla senza subire particolari ripercussioni.In un primo momento, il giovane è stato denunciato a piede libero ma è stato trasferito immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie. Secondo le ricostruzioni, il giovane, che si trovava in stanza con la fidanzata, avrebbe avuto un forte stato di agitazione che gli ha fatto chiamare il servizio di pronto soccorso.

Tuttavia, una volta a bordo dell’ambulanza, la situazione è sfuggita di mano e il giovane ha deciso di rubare il veicolo e fuggire.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Marco Cesa, e i militari della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato immediatamente le ricerche.

Grazie all’aiuto della polizia stradale di Angri, il giovane è stato bloccato al casello autostradale di Nocera Inferiore.L’episodio è senza dubbio inquietante e fa emergere il tema della dipendenza da alcol e droghe, che può portare a reazioni incontrollabili. È importante che venga fatta chiarezza sulle cause profonde che hanno portato a questo episodio, per evitare situazioni simili in futuro e aiutare le persone a evitare di cadere in comportamenti pericolosi e distruttivi.