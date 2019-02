Chiaiano: una ragazza tenta il suicidio sullo stradone

Nel quartiere di Napoli, a Chiaiano, una ragazza ha tentato il suicidio; a fermare la giovane dalle sue intenzioni è stata la folla. Non sono ben note le cause che l’hanno indotta al tentato suicidio ma sembrerebbe che il motivo sia una delusione amorosa avvenuta proprio nel giorno di San Valentino.

Dopo la segnalazione, sono giunti sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per evitare il peggio. All’arrivo della polizia ha fatto seguito la presenza dell’ambulanza. Anche i parenti della ragazza sono accorsi per farla ragionare.

Le reazioni

Dalle prime informazioni giunte, si sa che la ragazza era disperata al momento del fatto, non è di origine napoletana ed ha all’incirca 22 anni.

In tanti hanno commentato quanto accaduto sottolineando l’importanza della vita e il gesto insensato della giovane.

Non sono, tuttavia, mancate le critiche rivolte alle forze dell’ordine; secondo alcuni, infatti, la polizia non ha gestito bene la situazione. Tra le accuse principali, quella di non aver messo un tappeto a terra che potesse dare maggiori garanzie di salvezza nel caso in cui la ragazza si fosse buttata realmente dal cavalcavia.