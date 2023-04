Chef Mariano Scognamiglio denuncia: "Dopo ‘4 Ristoranti’ nessuno viene più nel locale perché sono gay"

“Non vengono nel mio locale perché sono gay“. Questa la denuncia di Mariano Scognamiglio, ex attore di “Un Posto al Sole” e chef di un ristorante di Arezzo che tre anni fà fu uno dei partecipanti al popolare show “Quattro ristoranti” di Alessandro Borghese. Sarebbe proprio dalla partecipazione al programma televisivo che sarebbero iniziati i problemi per il suo ristorante.

I locale “Da Mariano“, che si trova in via Vittorio Veneto ad Arezzo e conta circa 30 coperti, fu aperto nel 2009, ed è iniziato ad entrare in crisi dopo che da “Quattro Ristoranti” è emerso che Mariano è omosessuale. Nel corso della puntata lo chef di origini napoletane ha infatti baciato il compagno Gianfranco, un amore che i due non avevano mai nascosto, “Anzi, mi chiesero nella scena finale di baciarlo: e io l’ho fatto, senza pormi problemi“. Una scena che però avrebbe portato il suo ristorante a perdere la clientela di Arezzo

Inoltre, dalla messa in onda della puntata, il locale ha ricevuto “anche offese anonime di tutti i tipi. Le solite alle quali noi gay siamo abituati. E ho subito anche uno stalker: telefonate continue“, lamenta Scognamiglio, spiegando che il responsabile fu rintracciato dalla polizia ed identificato, un 17enne figlio di una ‘famiglia bene’.

Oltre a questo, pare che tanti aretini abbiano dimostrato di non apprezzare che il locale sia gestito da una coppia di omosessuali, secondo Mariano.”Tutti i colleghi di ‘Quattro ristoranti’ lavorano bene tranne me“, ha detto. “Sembra che la città non abbia digerito l’annuncio del mio orientamento sessuale“, ha aggiunto, spiegando che ora apre solo dal giovedì alla domenica, quando i turisti sono presenti ad Arezzo e frequentano ancora il suo locale. “Vedo gli altri ristoranti pieni anche durante la settimana e il mio no: e il motivo è uno solo, perché sono gay“.