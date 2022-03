Cesena: si ribalta bus con rifugiati ucraini, mamma 32enne muore davanti agli occhi dei figli

Tragedia questa mattina in una autostrada italiana, dove un autobus che trasportava rifugiati sfuggiti dalla guerra in Ucraina si è ribaltato provocando una vittima. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 6 del mattino sul km 101 dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona.

Secondo le prime notizie riportate dal luogo dell’incidente, l’autobus viaggiava con targa ucraina ed era adibito al viaggio per il trasferimento di circa una cinquantina di persone, tutte di nazionalità ucraina e rifugiati di guerra, arrivati in Italia dopo essere scampati all’invasione Russa. Il mezzo viaggiava insieme ad un altro bus di rifugiati in direzione sud, quando uno dei due bus è finito fuori strada intorno all 6.45 del mattino.

Un morto confermato, una giovane mamma morta sul colpo dopo essere rimasta incastrata sotto il pullman, che si è ribaltato nell’incidente. Insieme alla vittima 32enne viaggiavano i suoi due figli, un maschio ed una femmina di 10 e 5 anni, che sono stati al momento presi in carico dai Servizi Sociali di Cesena, in attesa di rintracciare altri loro parenti, e sono stati trasportati presso l’ospedale Bufalini di Cesena per curare le loro escoriazioni e seguirli psicologicamente dopo il trauma subito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di estrarre dalle lamiere il corpo della vittima e recuperare gli altri 21 passeggeri, che non sembrano essere rimasti feriti in modo grave nell’incidente. Alcuni dei passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo, mentre per altri è stato necessario l’intervento dei vigili. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Infermi di Rimini per gli accertamenti del caso.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente, mentre nel tratto interessato è stata chiusa una corsia per consentire ai mezzi di soccorso ed ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza, ma senza provocare grandi disagi alla circolazione. La Polizia Stradale ha avviato una indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.