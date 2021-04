Cesara Buonamici, giornalista del TG5, viene rapinata mentre è in macchina

I ladri, i rapinatori, non si fermano davanti a nulla. Possono agire in qualunque momento: sia entrando in casa e svaligiandola, ma anche mentre si è fermi al semaforo in auto destando terrore e preoccupazione in chi viene assalito. Le stesse sensazioni deve aver provato la nota giornalista del Tg5, ovvero Cesara Buonamici che è stata rapinata, mentre si trovava in auto con il marito dai ladri ai quali hanno dovuto consegnare i loro Rolex.

La giornalista, nella serata di sabato, era in macchina insieme al marito, il medico Joshua Kalman, all’Impruneta, un comune a sud di Firenze, quando intorno alle 20, in attesa che il semaforo diventasse verde, hanno vissuto momenti di ansia e paura. Due malviventi con il volto semi coperto sono sopraggiunti accanto alla loro auto aprendo le portiere.

Li hanno minacciati chiedendo di consegnare loro i preziosi orologi, ovvero i Relox che portavano al polso. Non appena hanno ottenuto il malloppo, si sono immediatamente dileguati. Sia Cesara Buonamici che il marito sono illesi in quanto non hanno subito lesioni fisiche dal momento che non sono stati aggrediti fisicamente, ma tantissima paura.

I due, a pochi minuti dall’aggressione subita, hanno denunciato il fatto alla polizia che è giunta immediatamente in loco. La dinamica non è ancora chiara, ma da quanto è appreso, pare che i due non portassero con sé armi e avevano il volto nascosto, ma hanno detto di essere armati e pericolosi, per cui la giornalista e il marito hanno immediatamente deciso di consegnargli la refurtiva richiesta.

Ora è compito della squadra mobile cercare di capire cosa sia davvero successo. Le dinamiche di questo triste episodio che ha coinvolto la giornalista del Tg5 e il marito ricorda anche un altro, avvenuto un po’ di tempo fa, sempre nel capoluogo toscano. Nella giornata di venerdì scorso, una donna è stata protagonista di una rapina in Piazza Beccaria. Un malvivente a bordo di una moto, insieme al complice, le ha rubato il Rolex che portava al polso.

I video delle telecamere, presenti nella zona, potrebbero chiarire quanto successo in modo da identificare i responsabili nei giorni a venire.