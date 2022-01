Cerignola, la sua auto finisce fuori strada: infermiera muore a 24 anni

Gli incidenti stradali sono tra le prime cause di morte e spesso le vittime sono giovani ragazzi e ragazze che tornano da una serata di divertimento oppure imboccano la strada per andare al lavoro. Nicoletta Selvaggio è una di loro, una giovane infermiera, la cui auto è finita fuori strada per la strada di Cerignola, in provincia di Foggia, dove ha perso la vita. Il cordoglio da parte della sua città e dell’azienda in cui presta servizio.

Nicoletta Selvaggio è una giovane infermiera di 24 anni che è morta in un incidente stradale a Cerignola, in provincia di Foggia, mentre si stava recando al lavoro presso il Presidio di Emergenza Territoriale dove presta servizio dal 2020, sebbene lei sia originaria di Trani. Un incidente mortale che è avvenuto nella giornata dell’Epifania, quindi il 6 gennaio.

L’incidente che l’ha vista vittima è avvenuto intorno alle 7.30 del 6 gennaio 2022, sebbene non sia ancora molto chiara la dinamica di quanto accaduto. La sua auto, per cause ancora da verificare, è finita fuori strada ribaltandosi più volte all’uscita della statale per Cerignola. Inutili i soccorsi appena giunti sul luogo dell’impatto.

Il direttore dell’Asl di Foggia dove la giovane lavorava, Vito Piazzola, ha espresso immediatamente il suo cordoglio con le seguenti parole: “Questa tragedia colpisce tutti noi e ci lascia storditi. Oggi la Puglia ha perso una giovane figlia e una grande lavoratrice. A Nicole va il nostro grazie per il lavoro che ha prestato in questi ultimi, difficili anni, con l’entusiasmo della sua giovane età e con la passione che il suo mestiere richiede”.

Tutta l’azienda si raccoglie intorno alla famiglia che ha perso questa giovane che è descritta da tutti come una ragazza volenterosa, perbene e soprattutto amante del suo mestiere a cui si è dedicata sempre con dedizione. Sarà ricordata come un esempio da emulare e sicuramente lascia un grande vuoto tra i colleghi.