Cerca di prendere il cellulare caduto nel burrone: giovane muore sotto gli occhi della fidanzata

Una terribile tragedia si è verificata nella giornata del 20 agosto sull’Altopiano di Asiago, a Rotzo, nella Val D’Astico. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un giovane di 30 anni, Andrea Mazzetto, è morto precipitando nel vuoto nel tentativo di recuperare il cellulare che era caduto alla fidanzata. Al momento le cause del dramma sono ancora comunque tutte in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi.

A chiamare il Soccorso Alpino è stata la stessa fidanzata del ragazzo. I due si trovavano nei pressi dello sperone «Altar Knotto», una formazione rocciosa da cui si ha una visuale sulla sottostante Val D’Astico. Proprio in quei momenti il cellulare della ragazza è caduto nel burrone, e Andrea voleva riprenderlo a tutti i costi. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Volo di centinaia di metri

Il personale del Soccorso Alpino, unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco e agli operatori del Suem 118, ha condotto le ricerche fino a quando la salma non è stata individuata. Le ferite riportate durante l’impatto erano molto gravi e Andrea era già morto quando i soccorritori sono arrivati a prelevarlo.

Il ragazzo si sarebbe sporto più del solito, il luogo della tragedia si trova nei pressi dello sperone Altar Knotto. Sotto shock la fidanzata che ha assistito al dramma. I carabinieri della locale stazione hanno proceduto ai rilievi del caso, e grazie alle indagini dei militari dell’Arma si potrà fare luce su quanto successo.

La salma, dopo essere stata recuperata, è stata trasportata all‘ospedale di Asiago. La fidanzata, visibilmente provata da quanto avvenuto, è stata subito accompagnata a valle dai soccorritori e affidata all’ambulanza. Tanti i messaggi di cordoglio nei confronti di Andrea Mazzetto apparsi sui social network. “Tutte le Posse Rossoblù si stringono in un sincero abbraccio ad Enrico Mazzetto a alla sua famiglia per l’improvvisa perdita del fratello Andrea. Enrico ti siamo tutti vicino in questo terribile momento” – questo il comunicato condiviso dalla pagina della tifoseria del Rugby Rovigo.