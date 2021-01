"C’è un ragazzo positivo a scuola": assembramenti e caos davanti alla media Quinto Ennio a Lecce

Nella giornata di oggi 28 gennaio si sono vissuti momenti di apprensione e caos all’esterno della scuola media Quinto Ennio di Lecce, dove le autorità sanitarie locali avrebbero riscontrato la positività al Covid-19 di un alunno che frequenta il plesso scolastico in questione.

La notizia si è subito diffusa in città, finendo per forza di cose sulle chat di Whatsapp dei genitori degli scolari. Immediatamente gli adulti si sono recati a scuola per prelevare in anticipo i propri figli. Ma il tutto non è avvenuto in maniera ordinaria: all’esterno del plesso scolastico si è creata, infatti, una ressa di genitori che aspettavano l’uscita dei propri figli. Il Quotidiano di Puglia ha diffuso le immagini, che praticamente parlano da sole.

Si è trattato di una situazione di pericolo che fortunatamente è rientrata presto, e che ha preoccupato le stesse autorità scolastiche. Purtroppo non è il primo caso di positività al Covid che si verifica in Italia. Proprio nella giornata odierna, sempre a Lecce, è stata chiusa la scuola dell’infanzia Stomeo-Zimbalo di viale Roma. Qui ad essere trovata positiva al coronavirus Sars-CoV-2 sarebbe stata una insegnante. Per precauzione l’istituto resterà chiuso per due giorni, al fine di permettere la sanificazione dei locali.

In provincia di Lecce chiuse tante scuole

L’emergenza sanitaria da Covid-19 non dà tregua in tutta Italia, e in questi ultimi giorni sta martellando proprio il Salento, che fino ad ora ha avuto un ruolo marginale nell’epidemia. La zona della provincia di Lecce risultava fino a poche settimana addietro poco colpita dal Covid-19, ma diversi focolai sono scoppiati anche in vari paesini dell’hinterland, destando la preoccupazione della popolazione. E adesso il virus pare essere entrato proprio nelle scuole.

Nella piccola cittadina di Cursi, il sindaco Antonio Melcore, ha dovuto far chiudere la scuola dell’infanzia e la primaria del paese fino al 31 genanio prossimo. Qui la positività non sarebbe stata trovata all’inuterno della scuola o nel personale che ci lavora. Ad essere risultato positivo al Covid-19 è stato il genitore di un alunno che frequenta il plesso in questione. A Castrignano De’ Greci un’altra scuola dell’infanzia ha chiuso dopo che una maestra è stata trovata positiva al patogeno.

Le notizie di alunni e insegnanti positivi nelle scuole del Salento ormai si susseguono di ora in ora, e il tutto sta cominciando a preoccupare, e non poco, i genitori e le famiglie degli stessi alunni. Le autorità sanitarie, in primis l’Asl di Lecce, stanno monitorando la situazione e sono pronte ad intervenire drasticamente nel caso i contagi sfuggano al controllo.