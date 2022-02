Un terribile incidente, avvenuto intorno alle 7:00 di ieri, venerdì 12 febbraio, in via Arti e Mestieri, nel rione Sant’Anna, a Cava de’ Tirreni, ha stroncato per sempre la vita del poliziotto 35enne Michele Avella, sposato, padre di una bimba piccola.Ancora sangue, dunque, sulle strade della provincia di Salerno.

La vittima da pochi mesi era in servizio presso il commissariato locale. Mentre, proprio in queste ore, sono in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente rivelatosi fatale per l’agente scelto della Polizia di Stato, la comunità è profondamente scossa dalla notizia dell’improvviso e prematuro decesso di questo giovane padre di famiglia.

La ricostruzione dell’accaduto

Il 35enne, stando ad una prima ricostruzione della tragedia, era in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con un’automobile; avrebbe cambiato corsia per evitare un camion che era fermo, trovandosi quindi davanti l’altro veicolo, che sarebbe stato fermo sul marciapiede. Nell’impatto, probabilmente inevitabile anche a causa della velocità, è stato disarcionato ed è finito violentemente sull’asfalto.

I soccorritori del 118 sono stati immediatamente allertati da alcuni automobilisti e dalla donna che era al volante della macchina contro cui il poliziotto si è scontrato ma, al momento del loro arrivo, le ferite riportate erano talmente gravi che ne è stato dichiarato il decesso. Il poliziotto sarebbe morto sul corpo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i dovuti rilievi del caso, mentre per ricostruzione la dinamica saranno fondamentali le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha così commentato la tragica notizia: “La nostra città è attonita per la scomparsa di Michele Avella, deceduto nel grave incidente in via Arti e Mestieri. Una vera tragedia che ha colpito un giovane padre nel pieno della sua vita. Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici ed alla Polizia di Stato, di cui Michele era fiero e professionale appartenente, certo di interpretare i sentimenti di tutti i cavesi”. Per Avella oltre al cordoglio di numerosi amici, anche quello della pagina dedicata alla Polizia di Stato.