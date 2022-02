Ancora un altro, ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Questa volta il dramma è avvenuto a Catanzaro nella serata di sabato scorso, 5 febbraio. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un operaio, di cui per privacy non sono state diffuse le generalità, è morto schiacciato da un grosso cancello. L’uomo si era recato in azienda, forse per prendere degli attrezzi, quando all’improvviso il cancello ha scarrellato uscendo dai binari e cadendo sopra di lui.

Per l’uomo non vi è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l’ambulanza, i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a sollevare il cancello permettendo così alle autorità di recuperare il corpo del malcapitato. Erano molto gravi le ferite e le lesioni riportate dalla vittima.

Indagini in corso

Adesso spetterà ai carabinieri che cosa sia esattamente accaduto sabato sera ed accertare eventuali responsabilità. Si vuole capire se si sia trattato di una tragica fatalità, oppure se la tragedia poteva essere evitata. Fondamentale in questo senso sarà la testimonianza della persona addetta alla sicurezza.

Sul luogo del fatto di cronaca si è recato anche il magistrato di turno presso la locale Procura. La salma è stata trasferita in obitorio, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in modo che si possa effettuare l’autopsia. Solo dopo questo esame si potranno conoscere le esatte cause del decesso della vittima.

Si sta verificando anche se il cancello fosse stabile. Non è il primo incidente sul lavoro che accade nel nostro Paese, dove ogni anno perdono la vita tantissime persone mentre svolgono la loro professione. Si tratta di episodi su cui le forze dell’ordine pongono la massima attenzione. Sul caso in questione non ci resta che attendere ulteriori riscontri investigativi che potranno arrivare solo dagli inquirenti.