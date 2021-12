Hanno alzato un pò il gomito con le bevande alcoliche e hanno cominciato a dare fastidio sia al titolare di un bar che agli stessi clienti. A questo punto il proprietario dell’attività si è visto costretto a chiamare i carabinieri, che sono subito giunti nel bar. Ma quando sono arrivati, conoscendo bene le persone coinvolte, hanno chiesto informazioni a due di loro, un uomo e una donna, genitori di una bambina nata da poco, la quale non si trovava con loro. Infatti, incredibilmente, la bimba era stata lasciata da sola in casa.

L’assurdo episodio si è verificato negli scorsi giorni a Belcastro, in provincia di Catanzaro. I due genitori, in visibile stato di alterazione dovuta all’alcol, hanno infatti lasciato da sola la neonata in casa e sono andati tranquillamente a bere al bar. I militari, vedendo che la piccola non era con loro, si sono subito sincerati delle sue condizioni e insieme ai genitori si sono recati presso l’abitazione. Qui hanno trovato la piccola distesa sul letto matrimoniale.

Denunciati

La neonata era da sola e senza protezioni sul letto, per di più dinanzi a quest’ultimo era stata piazzata una stufa, con il serio rischio che con il calore il tutto potesse andare a fuoco, incluso il letto con al di sopra la bambina. I carabinieri non hanno potuto far altro quindi che denunciare i due genitori per abbandono di minori.

Dell’accaduto è stata avvisata anche la Procura della Repubblica ordinaria e dei Minori. Le autorità, visto quanto accaduto, hanno deciso di far partire le procedure per l’adozione della bambina, come accade da protocollo in questi casi. A parte fame e sete la neonata stava benissimo ed è stata comunque portata in ospedale per i relativi accertamenti.

I militari dell’Arma non ci hanno messo molto a capire che la piccola era stata lasciata da sola, in quanto conoscono profondamente il territorio e i relativi abitanti di Belcastro. Lasciare da soli bambini così piccoli, oltre ad essere un reato perseguibile penalmente, è molto pericoloso. Questa volta la tragedia è stata evitata per un soffio.