Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un incidente davvero assurdo quello avvenuto nel catanzarese, dove questo giovane marocchino ha provocato l'ennesimo incidente stradale dove è morta, purtroppo, una persona. Queste notizie ci fanno capire di come la prudenza sia d'obbligo sulla strada e di come non bisogna mai sfidare il destino. Andare veloci non porta a nulla.