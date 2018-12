Catania, spara all’ex moglie in strada: morto anche l’aggressore

Il 2018 si conclude all’insegna del sangue, l’ennesimo caso di femminicidio arriva da Giarre, in provincia di Catania, dove una 58enne è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex marito geloso per la nuova relazione che la donna aveva intrapreso. Un omicidio consumato in strada, a pochi passi dall’abitazione di Sara Parisi, dove l’uomo la stava aspettando.

I due coniugi erano separati ormai da sei anni, ma quando Francesco Privitera, 58 anni, ha scoperto tramite il suo profilo social della nuova relazione dell’ex moglie, non ci ha più visto, ed ha così aspettato la donna fuori dalla sua abitazione.

Il femminicidio e la morte dell’aggressore

Sara Parisi, badante nella provincia di Catania, si stava dirigendo a lavoro quando ha trovato di fronte casa l’ex marito in collera. A scatenare la rabbia dell’ex marito è stata la scoperta della nuova relazione dell’ex moglie. L’uomo ha iniziato ad inveire contro la donna e mentre la 58enne cercava di allontanarsi, l’ex coniuge ha estratto una pistola e ha sparato, uccidendola.

I familiari di Sara, dopo aver sentito i colpi, sono usciti di casa per soccorrerla. In quel momento, è in dubbio se Privitera abbia tentato il suicidio, o se durante la collutazione con un familiare intento a disarmarlo, sia partito un colpo accidentale rivelatosi fatale per lui.

L’uomo, ancora vivo, è stato portato in ospedale in gravissime condizioni dove è stato sottoposto ad un delicato intervento all’addome a causa del proiettile nell’addome. Poco dopo però, è deceduto in ospedale.