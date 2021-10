Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Chissà cosa è passato nella mente di questa donna quando si è accorta che il fratello minore di 15 anni, che magari aveva cullato da bambino, la stava uccidendo. Immense condoglianze alla famiglia di Lucrezia, che sta vivendo in queste ore una doppia tragedia, sia per la morte della figlia che per la perdita dell'altro figlio, che personalmente non vorrei più vedere in vita mia dopo un atto del genere.