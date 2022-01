Attimi di tensione, e anche una certa paura, si sono vissuti questa mattina a Catania, nel pieno centro del capoluogo etneo. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una donna si è spogliata rimanendo completamente nuda e con il solo abbigliamento intimo delle parti inferiori sul balcone. Pochi secondi dopo, forse in preda ad un raptus di follia, ha cominciato a lanciare oggetti di ogni tipo in strada come vasi, scale e anche vestiti.

I residenti e i passanti sono rimasti increduli alla vista di quella scena, e vedendo che la signora continuava con il suo comportamento hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. In particolare sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato e la Polizia Locale, che hanno cercato, non senza difficoltà, di fermare la donna riportandola a più miti consigli. L’episodio fortunatamente non ha fatto registrare feriti, ma molte auto in sosta sono state danneggiate.

Video diventato virale

Il video di quanto accaduto è diventato virale ed è stato ripreso anche da diverse testate giornalistiche. In strada, oltre a vasi e scale, è volato anche un stendino piuttosto grande. Nei frame ripresi dalle persone in strada si vede la signora che solleva lo stendino e lo getta in strada, andando a colpire parzialmente anche una vettura.

Alcuni vasi sono finiti sulla carrozzeria delle automobili. Dopo aver lanciato lo stendino, la donna ha buttato giù un cesto contenente della biancheria. Tutti gli oggetti hanno fatto un volo di diversi metri, visto che sono stati lanciati dal terzo piano di una palazzina. Un miracolo che non ci siano stati feriti, visto che lì vicino ci sono diversi negozi e una farmacia. Il fatto si è verificato in via Etnea.

Al momento non si conoscono i motivi per cui la donna ha agito in questa maniera. Secondo quanto si apprende da fonti investigative pare che il movente del gesto sia riconducibile a motivi famigliari. Saranno in ogni caso le autorità a chiarire tutto. Le generalità della signora non sono state rese note per motivi di privacy.