Catania: dimesso nonostante lancinanti dolori, muore dopo il ritorno a casa

Luigi Magaraci, un 44enne di Giarre, si era precipitato in ospedale (insieme alla moglie) perché lamentava forti dolori all’addome e il medico lo aveva rassicurato diagnosticando un semplice virus intestinale. In seguito a tale diagnosi, il dottore avrebbe deciso di dimettere il giovane paziente rimandandolo a casa. Un’ora dopo le dimissioni, le condizioni di Luigi sono peggiorate al tal punto da portarlo a morire per un infarto.

L’uomo è deceduto giovedì mattina, dopo essere stato rimandato a casa dal presidio territoriale d’emergenza dell’ospedale di Giarre. Tale notizia è stata resa pubblica, dopo che la moglie ha sporto denuncia contro la struttura sanitaria, così da far emergere un nuovo caso di malasanità.

Come descritto dal noto quotidiano “La Sicilia”, la donna accusa il medico in servizio presso l’ospedale di Giarre che, ad oggi, rappresenta per i cittadini l’unico presidio di emergenza nel territorio, dopo la chiusura del pronto soccorso. Secondo le affermazioni della donna, il medico non avrebbe richiesto alcun esame ulteriore, nonostante l’evidenza della gravità che si è presentata subito con alti e insopportabili dolori: molto distanti dai sintomi di un semplice malore gastrointestinale.

Per il dottore, quei malesseri erano le conseguenze di un virus e, per tale ragione, ha somministrato a Luigi un antidolorifico, rinviando il paziente al medico curante per una terapia ulteriore. Purtroppo, Luigi non ha potuto ricevere nessun altro consulto in quanto, appena tornato a casa, i dolori si sono aggravati conducendo l’uomo alla morte. È risultato inutile il successivo intervento di alcune ambulanze del 118: per il paziente non c’era più nulla da fare.

Il corpo del 44enne è sotto attenta indagine della magistratura che sta avviando le dovute procedure per accertare i motivi del decesso e fare chiarezza sul triste evento. L’azienda sanitaria, informata dell’accaduto, ha comunicato di aver inviato degli ispettori all’ospedale Sant’Isidoro di Giarre per accertare quanto denunciato.