Catania, 26enne uccisa a colpi d’arma da fuoco dall’ex fidanzato che denunciò per stalking

Un altro caso, l’ennesimo di femminicidio cancella i sogni, il futuro e le speranze di una giovane 26enne. Una tragedia a opera nuovamente da parte di un uomo, ovvero il suo ex fidanzato che aveva già denunciato per stalking. La vittima è Vanessa Zappalà, una giovane 26enne che è stta uccisa a colpi d’arma da fuoco dal suo ex fidanzato mentre stava passeggiando con gli amici nella serata di sabato 21 agosto.

Un omicidio che ha avuto luogo nella zona di Acitrezza, accanto al porticciolo, meta di passeggiate. A spararle sarebbe stato proprio il suo ex, anche in base a quanto affermano i Carabinieri. L’ex fidanzato si sarebbe poi dileguato e lo si sta ancora cercando. Un ragazzo che già in passato si era fatto conoscere in quanto denunciato dalla stessa Vanessa per stalking. Nello sparo è stata anche ferita una ragazza della comitiva di amici che ha ricevuto un colpo alla schiena.

La giovane è morta nella notte in seguito ai colpi d’arma da fuoco che ha ricevuto. Sul suo profilo social aveva scritto la seguente frase: “Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare“, forse un chiaro riferimento all’ex e al dolore che covava per i suoi atteggiamenti. Una vicina di casa racconta di quanto Vanessa avesse paura dal momento che l’ex le faceva gli appostamenti sotto casa.

Infatti, la vicina racconta: “Ti avvisavo ogni sera: “Stai attenta che si apposta sotto casa nostra”. E adesso come farò ogni sera ad affacciarmi senza chiederti: “Vane che fai?” E tu: “Niente, fumiamoci una sigaretta nel balcone”. Senza sapere ancora nulla, la vicina racconta che si aspettava una fine del genere considerando che la sua storia fosse già segnata.

Chi ha avuto il piacere di conoscere Vanessa Zappalà, la ricorda come una ragazza gentile e sorridente. Sono in molti a ricordarla sui social dove si mostra molto solare e, tra i commenti, qualcuno scrive: “Non si può morire così, bastardo devi fare la sua fine”. Le foto sui social la descrivono con tatuaggi, sogni e speranze spezzati troppo in fretta.