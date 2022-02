Ci sono notizie strazianti di cui non si vorrebbe mai scrivere o leggere. L’ultima riguarda una ragazzina di 12 anni che, in seguito a un malore nella sua scuola, non ce l’ha fatta e ha perso la vita gettando tutti nello sconforto e nel dolore. Nonostante la tragedia che li ha colpiti, i genitori hanno deciso di fare un gesto d’amore e donare i suoi organi ad altri per continuare a farli vivere.

La 12enne ha avuto un malore mentre era a scuola a Catania. Per volere dei genitori, sono stati donati i suoi organi: il cuore e il rene all’Ospedale di Padova, mentre altri organi per il Bambin Gesù di Roma. I suoi organi sono destinati a bambini e soggetti che necessitavano di un trapianto per poter sopravvivere, così come le cornee a chi ha problemi di vista.

Un gesto di grande cuore e amore da parte dei genitori, nonostante il dolore che stanno vivendo. Il loro gesto ha toccato il cuore di tutti quanti. Il parroco della Chiesa di San Rocco a Butera, dove nella giornata del 31 gennaio si sono svolti i funerali, ha voluto ringraziare i genitori per questo gesto d’amore.

Attorno a loro anche i compagni di scuola e gli amici di Bianca, la 12enne che non c’è più, i quali hanno inondato il suo banco e il cortile della scuola di palloncini e di fiori proprio per ricordare questa ragazzina che ha accusato il malore lo scorso 27 gennaio e non ce l’ha fatta.

La scuola si stringe attorno alla perdita di questa giovane con il seguente post: “Dolcissimo Angelo, ci hai lasciato con lo sgomento e il rammarico di non aver potuto fare di più per rimanere qui con noi. Sarà indelebile il ricordo dei tempestivi soccorsi da parte di tutti noi, la corsa in ospedale insieme alla speranza di poterti rivedere da lì a qualche giorno. Non avremmo mai immaginato di trovarci a scrivere queste righe”.

Tutti la descrivono come una ragazza garbata e riservata che ora è diventata una nuova stella che brilla nel cielo.