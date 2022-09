Ascolta questo articolo

Una domenica di sangue si è registrata nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove lo scontro violento tra un auto e una moto ha purtroppo causato la morte di un giovane centauro del posto. Si tratta di Giovanni Battista Paternostro, elettricista di 35 anni, morto nel terribile incidente avvenuto stamattina intorno alle ore 10:00 in località Laccata, sulla strada provinciale Cassano-Sibari.

Paternostro era a bordo di una moto che si è scontrata tragicamente con una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, mentre il conducente dell’automobile è rimasto ferito per poi essere trasportato in un ospedale della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 che hanno constatato il decesso del motociclista, un decesso immediato che ha reso vano il tentativo di trasporto con l’elisoccorso.

“Sono profondamente addolorato. Non riesco proprio a crederci. Sono qui sul luogo dell’incidente e non mi sembra vero che sotto il lenzuolo bianco c’è il suo corpo senza vita” ha dichiarato pubblicamente sui social il sindaco Giovanni Papasso che conosceva personalmente lo sfortunato motociclista, descrivendolo come un ragazzo meraviglioso, educato e affettuoso e al quale era molto legato, vittima di un terribile incidente che non gli ha lasciato nessuno scampo.

“È un ragazzo che mancherà alla nostra comunità” ha continuato il primo cittadino, esprimendo un profondo cordoglio per la dipartita dell’uomo, insieme a quello dell’intera comunità cassanese, estendendo sentimenti di solidarietà e di profonda vicinanza ai famigliari del povero biker straziati dal dolore. “A tutti la raccomandazione di essere prudenti” ha chiosato Papasso “perchè non è giusto perdere la vita per un incidente stradale”.

I carabinieri della stazione locale hanno avviato i dovuti accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente, mentre la strada provinciale è rimasta chiusa per l’effettuazione dei rilievi, convogliando il traffico sulle varie arterie comunali.