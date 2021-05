Gianluca Coppola non ce l’ha fatta. il 27enne di Casoria, in provincia di Napoli, era stato gravemente ferito con 3 colpi di pistola alla schiena lo scorso 8 aprile in via Europa. Il ragazzo ha trascorso 50 giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli ma, nonostante le cure dei sanitari, il suo cuore non ha retto ad una devastante infezione polmonare, sopraggiunta nelle ore successive al ricovero.

A sparargli Antonio Felli, ex della sua fidanzata. Devastati dal dolore i genitori dell’incensurato Gianluca, che speravano nella forte fibra del loro ragazzo ma purtroppo ogni speranza è stata vanificata, la scorsa notte, quando il cuore di questo giovane ragazzo si è fermato.

L’accaduto

La morte di Gianluca cambia il capo di imputazione per Antonio Felli, 31 anni, arrestato dopo 40 giorni di latitanza per lesioni gravissime e che ora è chiamato a rispondere di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati entranni dal metodo e dalle finalità mafiose.Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, che conduce le indagini, Felli è ritenuto orbitante in uno dei gruppi affiliati alla galassia dei Moccia.

Dalla visione di numerosi sistemi di videosoverglianza, pubblici e privati, tramite l’interrogatorio di persone informate sui fatti, corroborate anche da attività di natura tecnica, è stato possibile ricostruire l’intera dinamica dell’aggrssione, culminata con l’esplosione di numerosi colpi di pistola calibro 7.65, ad opera del Felli, di cui 3 hanno centrato Gianluca.

Felli, che ora si trova nel carcere di Poggioreale, avrebbe agito con freddezza, a volto scoperto, con platealità, ostentando la propria identità per conferire esemplarità al gesto. Prima della sparatoria, c’era stata una lite tra Coppola e Felli nei pressi di un bar, ubicato nel centro di Casoria, a seguito della quale Felli si sarebbe procurato, in pochi minuti, l’arma con la quale ha colpito il giovane. Quasi ormai certo il movente: la gelosia nei confronti della ex ragazza.