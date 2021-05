“Posso stare in stanza con mio figlio? E’ solo un ragazzo”. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, questa è l’unica richiesta di Antonio Ciontoli al direttore del carcere di Rebibbia, ma l’istanza sarebbe stata respinta per ragioni di protocollo. Federico Ciontoli e il padre, poche ore dopo la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, si sono presentati in carcere e sono stati accompagnati al centro clinico di Rebibbia, dove rimaranno in isolamento per qualche giorno a causa del protocollo anti-Covid, trascorrendo le prime ore in cella a guardare la tv.

Maria, moglie di Antonio Ciontoli e la figlia Martina, anche loro in quarantena in infermeria, si trovano, invece, nella sezione femminile del carcere romano e dormiranno nella stessa cella. Da una tranquilla vita nella loro villa borghese, per tutta la famiglia Ciontoli si sono aperte le porte del carcere .

La sentenza della Cassazione

La pronuncia emessa il 3 maggio dalla Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il caso giudiziario legato all’omicidio del 20enne Marco Vannini, morto a causa di un colpo di pistola sparato da Antonio Ciontoli, nella sua villetta di Ladispoli, litorale nord di Roma, nell’estate 2015. Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario, mentre i familiari a 9 anni e 4 mesi per concorso semplice in omicidio volontario; unica modifica apportata rispetto alla sentenza dei giudici d’appello bis che parlava di “concorso anomalo”.

Stando alle ricostruzioni dei giudici, lo sparo è partito per errore, quindi è colposo, ma il comportamento doloso del Ciontoli consiste nell’aver ritardato volontariamente e consapevolmente i soccorsi. Le perizie hanno mostrato che senza quelle azioni Marco probabilmente sarebbe ancora in vita.

I familiari, Maria, Federico e Martina, avrebbero aiutato volontariamente Antonio Ciontoli. Dopo 5 sentenze, quella di primo grado, 2 appelli e 2 sentenze della Cassazione, è stato possibile mettere la parola fine alla vicenda processuale legata all’omicidio di Marco Vannini, tra gli applausi e le grida di gioia dei suoi familiari e amici.

A tutti ha commosso il commento a freddo del papà di Marco, Valerio, subito dopo la conferma della condanna dei Ciontoli in Cassazione: “Sono contento che finalmente è stata fatta giustizia per Marco. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta giustizia e domani è la prima cosa che farò”.