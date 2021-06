Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Si tratta della piccola Denise o per Piera Maggio e per tutti noi è l'ennesima delusione? Ovviamente sul caso si continuerà ad indagare e nei prossimi giorni sapremo molto di più. Essendo mamma, non posso che augurarmi che Piera, prima o poi, riesca a riabbracciare sua figlia, dopo 17 lunghi anni in cui non ha mai smesso di cercarla.