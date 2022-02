Abbiamo imparato a conoscere Piera Maggio, una madre guerriera che, in tutti questi anni, esattamente 17, non ha mai smesso di lanciare appelli in tv per aiutarla a ritrovare la sua amata Denise, di cui si sono perse le tracce nell’ormai lontano 2004.

Nel disperato ennesimo tentativo di ritrovarla ancora viva, mentre il tempo scorre inesorabile, la donna ha fatto un inaspettato annuncio su Facebook. Proprio sul social ha comunicato che, a breve, sul caso di Denise Pipitone sarà trasmessa una docuserie, presto disponibile sulle piattaforme di streaming.

Il post di Piera Maggio su Facebook

Queste le parole del post di Piera Maggio su Facebook: “Prossimamente inizierà una Docuserie di quattro puntate che per noi è diretta alla ricerca di Denise, anche alla possibilità di poter coinvolgere più paesi su questa storia, per avere sempre informazioni su nostra figlia. La speranza di avere la possibilità che qualche ragazza possa riconoscersi in Denise, in noi“.

La docuserie andrà in onda a marzo in streaming su Discovery+ e poi in prima serata sul canale Nove. Le date esatte non sono state ancora svelate, ma la notizia della docuserie è stata confermata il 18 febbraio da Piera Maggio. La serie è suddivisa in 4 puntate prodotte da Palomar DOC. La regia è di Vittorio Moroni, 51 anni, già Nastro d’argento nel 2006 conquistato al David di Donatello come miglior regista esordiente.

L’obiettivo è che la storia della piccola Denise, scomparsa a 4 anni il 1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, arrivi in parti del mondo che ancora non conoscono la vicenda relativa alla bambina dato che le innumerevoli segnalazioni pervenute nel corso degli anni, si sono rivelate infondate.

Per ripercorrere il dramma irrisolto della scomparsa della piccola Denise, si parte dal primo urlo della nonna quando, la mattina dell’1 settembre 2004, poco prima di mezzogiorno, dal suo garage-cucina s’affaccia davanti casa, chiama, cerca e non trova la piccola a lei affidata dalla madre, Piera Maggio I bambini sono da sempre abituati a giocare all’aperto, ma quella mattina Denise, a soli 4 anni, svanisce nel nulla.

Moroni si chiede spesso: “Com’è possibile che una bambina scompaia in pieno giorno, sotto lo sguardo di parenti e vicini? E, se qualcuno ha visto, perché tace da quasi vent’anni?“. Una docuserie carica di pathos in un cui non va mai sottovalutato il dolore del primo padre del quale Denise porta il cognome, Pipitone, padre, a sua volta, di un altro bambino avuto con Piera Maggio, Kevin, oggi 30enne, che non aspetta altro di rivedere sua sorella viva.