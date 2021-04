Caso Alberto Genovese: gip respinge richiesta di sequestro preventivo di 4,3 milioni di euro

Il caso Alberto Genovese, l’imprenditore di Terrazza Sentimento, si fa sempre più intricato. Il gip, infatti, ha respinto la richiesta, presentata dai pubblici ministeri di Milano, relativa ad una presunta evasione fiscale di Genovese, avvenuta tra il 2018 e il 2019. Genovese è è stato arrestato lo scorso novembre, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di 2 ragazze, stordite con un mix di droghe… violenze consumatesi tra il capoluogo lombardo e Ibizia.

Il gip ha respinto la richiesta di sequestro preventivo, ai fini della confisca, per oltre 4,3 milioni di euro, dell’ex mago delle start up, difeso dai legali Luigi Isolabella e Davide Ferresi. I pm hanno, comunque, la possibilità di ricorso al tribunale del riesame contro il no del gip.

I presunti reati fiscali

La richiesta dei pm riguardava presunti reati fiscali. In particolare, da un lato, redditi da lavoro dichiarati da Genovese come redditi da capitale (riferiti al suo ruolo, all’epoca, in Facile.it Holdco Limited); mentre dall’altro lato a Genovese è stata contestata, pure, una presunta evasione sulla liquidazione di alcune partecipazioni in Facile.it, realizzata, secondo i pm, attraverso lo schermo di una delle sue società, la holding Auliv, su cui erano confluite sue stesse partecipazioni.

Le accuse di violenza sessuale

Il nome di Genovese è finito al cento della cronaca dopo essere stato rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore, lo scorso novembre, a seguito della denuncia di una 18enne, che ha raccontato di essere stata vittima di stupro durante una festa. A fine febbraio gli è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare per un altro presunto caso di violenza sessuale avvenuto nei confronti di una ragazza 23enne, una modella, a Ibiza. Sullo stesso caso è indagata anche l’ex fidanzata dell’imprenditore.

Infine, sono in corso 2 perizie: una sulla compatibilità di Genovese col carcere per via del suo stato di salute; l’altra sugli audio relativi alle telecamere interne della ormai nota Terrazza Sentimento.