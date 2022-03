Non capita raramente di sentire storie del genere, dove anziani al volante imboccano contromano strade molto trafficate mettendo a rischio la vita di molti conducenti. E’ quello che è successo pochi giorni fa nel Casertano, dove l’epilogo è stato per fortuna lieto.

Questa volta, protagonista, un 89enne di origini slave, del quale si è scoperto non aver mai addirittura conseguito la patente. Come se non bastasse, il veicolo che guidava risultava essere anche senza assicurazione. Da ulteriori controlli sono emersi altri illeciti dell’anziano uomo, attinenti al permesso di soggiorno, per il quale è scattata anche la denuncia.

L’accaduto

A seguito di numerose segnalazioni da parte di automobilisti impauriti, sono prontamente intervenute le forze dell’ordine che, per evitare il peggio, hanno bloccato il transito. Così, dopo aver sfiorato ben 4 auto, schivando per poco la tragedia, l’89enne è stato fermato dalle forze dell’ordine che hanno proceduto subito con i controlli. Quello che è emerso ha dell’incredibile.

Non solo l’uomo era sprovvisto di assicurazione per il veicolo che guidava, ma non aveva neppure conseguito la patente. Per questi motivi, le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che procedere con il sequestro amministrativo del veicolo, comminandogli una multa salata di 7 mila euro. Da ulteriori controlli, attinenti allo status di cittadino dell’89enne di origini jugoslave, è emerso un quadro altrettanto illecito.

L’uomo è stato denunciato, inoltre, per ingresso illegale sul territorio italiano, in quanto risulterebbe essere sprovvisto anche di regolare permesso di soggiorno. Davvero salato, dunque, il conto da pagare per questa disavventura, con la quale ha messo a rischio la vita di molti conducenti. Non altrettanto priva di conseguenze, invece, un’analoga vicenda, avvenuta qualche giorno fa sempre nel Casertano, dove, questa volta, il guidatore contromano è deceduto nell’impatto con un’altra vettura, causando la morte di due uomini.