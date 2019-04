Caserta, sorelline picchiate e lasciate senza cibo: arrestati i genitori

Cosa ne pensa l’autore

Beatrice Cinnirella - Altra brutta storia di violenza ai danni di due bimbe in tenerissima età. Due genitori che si trasformano in orchi senza pietà. Un epilogo che fortunatamente in questo caso ha avuto un lieto fine. La bimba più grande di appena 3 anni in questo caso ha salvato se stessa e la sorellina da una fine inevitabile.