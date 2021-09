Alfonso Vozza, 33enne casertano, che pochi giorni fa ha perso la moglie e madre dei suo 4 figli a causa del Covid, ha annunciato che presenterà denuncia per la morte della moglie.

Palma Reale, questo il nome della vittima, risultata positiva al Covid da metà agosto, è morta al Policlinico di Napoli dopo che i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita dall’infezione da Sars-CoV-2 che l’aveva colpita sotto forma di polmonite interstiziale.

L’accaduto

Palma era incinta all’ottavo mese e mezzo ed è riuscita a partorire il suo bambino prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente sino alla terapia intensiva e all‘intubazione. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi del personale medico, la donna non ce l’ha fatta, lasciando il marito e i suoi 4 figli, tra cui l’ultimo arrivato.

La vittima non era vaccinata, come tutta la sua famiglia, ed era risultata positiva poco dopo Ferragosto. Il marito ha spiegato, in un’intervista a Fanpage, che i soccorsi non sono stati tempestivi e che si è perso tempo ch sarebbe potuto essere prezioso per la donna. Originaria di San Prisco, Palma viveva da qualche mese a Liberi con la famiglia.

Il messaggio di cordoglio del Sindaco

Il sindaco Antonio Diana ha già informato che sarà proclamato lutto cittadino se ci sarà il via libera per i funerali in città. “In questo momento così triste per tutta la comunità e per i familiari e amici di Palma, mi mancano le parole” ha detto il primo cittadino, aggiungendo: “ma credo che non se ne abbiano mai in situazioni come queste. Al marito e ai quattro figli, l’ultimo nato da pochi giorni, vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione e di tutti voi”.Il sindaco che concluso: “Che la terra sia lieve alla giovane Palma e che possa vegliare dall’alto sulla sua famiglia”.