Giuliano è stato abbandonato in fasce perché cieco e nella giornata del 14 marzo ha subito un intervento chirurgico. Il ragazzo di 14 anni non era solo, perché a tifare per lui vi erano tutti gli abitanti di Marcianise, in provincia di Caserta, che lo hanno adottato. Ora è nel reparto di rianimazione pediatrica, in seguito all’intervento, ma i medici non possono esprimersi sull’esito dell’operazione.

Un intervento della durata di sei ore in seguito a una forma di peritonite dovuta a delle malformazioni che hanno interessato l’apparato digerente, come ha spiegato il sindaco Antonello Velardi dalla sua pagina Facebook dove rincuora i cittadini e anche i suoi contatti delle condizioni di Giuliano. Il bambino è stato trovato accanto a un cassonetto della spazzatura, senza un nome e con diverse difficoltà di mobilità, oltre a quelle visive.

Il nome di questo 14enne è stato ottenuto dai nomi delle due persone che lo hanno trovato, ovvero Giuliano e Margherita che, uniti insieme, hanno formato il nome e il cognome. All’inizio è stato accolto in un centro di accoglienza in attesa di una famiglia che, in un primo momento era favorevole all’adozione, per poi fare un passo indietro.

Nessuno della famiglia si è mai presentato per questo ragazzo che, da quel giorno, è stato adottato, non solo dal sindaco che ne esercita la patria potestà, ma anche da tutta Marcianise, sebbene si trovi ancora in un centro di accoglienza. Un ragazzino che ha subito tantissimi interventi e operazioni, la cui storia ha commosso tutti. Infatti, sui social sono tantissimi i messaggi di affetto per Giuliano.