Un 44enne della provincia di Caserta, no vax e negazionista, dopo essere risultato positivo al Covid, ha tentato il suicidio. L’uomo si è ferito con un coltello e si è lanciato dalla finestra.

Il 44enne è stato soccorso da una postazione del 118, che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni stabili ma tutti i retroscena che ruotano a questo spiacevole episodio sono noti.

I retroscena del tentato suicidio

Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, ha raccontato quanto accaduto. Domenica 22 agosto, nel pomeriggio, la posizione 118 di Succivo, in provincia di Caserta, è intervenuto. Stando al racconto dei sanitari, l’uomo si sarebbe prima accoltellato, per poi lanciarsi dal balcone.

L’equipaggio lo ha trasportato in ospedale vivo ed emodinamicamente stabile. Il motivo del gesto è stato svelato dalla moglie che, al momento dei fatti, si trovava in casa. La donna dice che il marito, fermamente negazionista, convinto che il virus non esistesse, contrario ai vaccini, quindi non vaccinato, dopo aver scoperto di essere stato contagiato, ha avuto paura delle conseguenze della malattia.

Ruggiero sottolinea che non accettava il fatto che erano cadute tutte le sue teorie, sottolineando che le uniche evidenze da seguire sono quelle scientifiche, che è indispensabile vaccinarsi, usare la mascherina, abbinata ad un distanziamento sociale. L’associazione ha come obiettivo di difendere i diritti dei medici e degli operatori sanitari.

Tempestivo e provvidenziale è stato l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Caserta, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Per fortuna l’intervento di questi angeli ha consentito di salvargli la vita che ha messo a repentaglio quando lui stesso, no vax convinto, si è trovato di fronte ad un virus e alla paura delle conseguenze dell’averlo contratto. Una notizia, questa, che invita a riflettere.