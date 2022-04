Una tragedia immane, quella consumatasi venerdì 15 aprile, in un appartamento sito a Baia Verde, frazione di Castel Volturno, nella provincia di Caserta.

Qui il 35ennne Marco Chiantese si era trasferito da poco e qui ha trovato la morte. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava nella doccia quando, improvvisamente, è stato folgorato da una scarica elettrica ed è deceduto sul colpo.

L’accaduto

E’ stata Claudia, la fidanzata di Marco, non vedendolo uscire dal bagno, a recarsi a controllare, facendo l’agghiacciante scoperta. Aperta la porta, si è trovata di fronte il corpo del 35enne a terra, esanime. Pensando ad un malore, ha immediatamente allertato il 118 ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che, sin dalle prime battute, hanno pensato ad un contatto con un filo elettrico che avrebbe provocato uno shock mortale.

Sono bastati pochi attimi per porre fine alla vita di questo ragazzo e ai suoi sogni, strappandolo all’affetto dei suoi cari, del suo amore, con tutti i suoi progetti ancora da avverarsi. Oggi, mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 16:00 si terranno i funerali, nella chiesa di San Massimo e Santa Maria Goretti a Licola, frazione del Comune di Pozzuoli, città della quale il 35enne era originario. Dopo il funerale, la salma di Marco Chiantese sarà inumata nel cimitero di Monte di Procida.

Sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Molto toccante quello della fidanzata, colei che ha scoperto il suo corpo senza vita: “Eri, sei e sarai per sempre l’amore della mia vita. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te, senza i tuoi ” buongiorno amore mio “, senza le tue chiamate, la tua dolcezza infinita che mi faceva sentire una principessa, i tuoi baci, le tue carezze, il tuo chiamarmi ” cucciola cucciola ” e il tuo calore in un abbraccio. TI AMO amore mio, io e te sempre insieme. Sarai la mia stella di giorno e di notte. TI AMO TI AMO TI AMO. Marco Chiantese”.

Un suo amico scrive:”Di te conservo il ricordo di un bravo ragazzo, compagno di scuola, o meglio, di classe alle superiori, oltre che un vicino di casa quando andavamo a scuola in autobus in inverno e con lo scooter con le mattinate di sole . Appena ho appreso questa notizia mi son passati nella testa tanti ricordi. Riposa in pace amico mio, la vita a volte è ingiusta e lo è stata con te”.