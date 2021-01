Un’assurda tragedia si è verificata nella mattinata di ieri 28 gennaio nei pressi dell’autostrada a San Prisco, in provincia di Caserta. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il Corriere di Caserta, un giovane papà di 41 anni, di cui preferiamo non rendere note le generalità, ha deciso di togliersi la vita proprio nei pressi dell’importante arteria stradale, all’altezza del viale dello Sport. Non è dato sapere chi abbia lanciato l’allarme: l’uomo giaceva comunque impiccato e privo di vita. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato, a cui sono stati affidati i rilievi del caso. Attorno al collo l’uomo aveva una corda e si sarebbe tolto la vita proprio nelle campagne, poco prima di poter giungere sull’autostrada. Il 41enne di professione faceva l’operaio: non si sa se il dramma sia stato causato da problemi economici o per altri motivi. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità di San Prisco, dove pare fosse molto conosciuto.

Un altro dramma in tempo di pandemia

Adesso l’autorità giudiziaria sul corpo del 41enne ha disposto un’autopsia, questo per stabilire le effettive cause del decesso dell’uomo. Dopo questo esame molto probabilmente il corpo verrà restitutito ai famigliari, i quali nei prossimi giorni daranno l’estremo saluto al loro congiunto. Il 41enne lascia la moglie e due figli piccoli. La notizia si è diffusa in tutta la provincia, destando lo sgomenti degli abitanti della zona. Un dramma, l’ennesimo quello accaduto in provincia di Caserta, che avviene in questo periodo di pandemia.

In questo difficile periodo, dove i problemi personali ed economici causati dalla situazione sanitaria sono all’ordine del giorno, spesso si apprende di tragedie simili che sconvolgono intere comunità. Per questo le autorità sanitaria hanno deciso negli scorsi mesi di attivare dei servizi di supporto psicologico alle persone che si trovano in difficoltà. Ma spesso i problemi diventano così insormontabili che alcune persone decidono di farla finita.

Nelle prossime non è escluso che su quanto accaduto nel casertano possano conoscersi ulteriori dettagli. Gli inquirenti stanno continuando le indagini su questa triste vicenda. Non è escluso che possano essere sentiti anche parenti e amici, oggi distrutti dal dolore per la prematura scomparsa del 41enne. Non ci resta quindi che attendere ulteriori riscontri investigativi.