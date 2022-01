Una signora di 60 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo aver contratto il Covid-19. La vicenda arriva da San Marcellino, in provincia di Caserta. Non si tratta di una paziente no-vax, ma di una donna completamente vaccinata, anche con la terza dose, o “booster” come viene appunto definitiva. Nonostante abbia sempre rispettato le norme anti pandemia, come indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, il Covid l’ha colpita all’improvviso.

La notizia è confermata dai media locali, come Caserta News. Da quanto si apprende le condizioni della donna, che pareva stesse bene, si sono aggravate all’improvviso, tanto che i famigliari hanno dovuto chiamare i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale di Aversa, dove adesso è stata ricoverata al Covid Hospital in terapia intensiva. I casi gravi di Covid-19 dopo la vaccinazione con terza dose non dovrebbero verificarsi, eppure sta succedendo anche questo. Pazienti completamente vaccinati anche con terza dose che finiscono nelle terapie intensive degli ospedali. Si ricorda che il vaccino non protegge al 100% dal contagio ma da forme potenzialmente mortali della malattia

Si spera possa salvarsi

I famigliari sono rimasti anch’essi increduli quando hanno scoperto che la loro cara avesse contratto il Covid-19, nonostante il suo perfetto rispetto delle norme anti contagio. Per motivi di privacy le generalità della signora non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari.

Secondo il marito della signora la forma grave della malattia è arrivata proprio dopo la terza di vaccinazione. “Stava bene, poi ecco la febbre che pensavamo fosse normale dopo la dose. Quindi anche i problemi respiratori che ci hanno costretto a richiedere l’intervento dei medici. A quel punto gli uomini del 118 hanno ritenuto necessario il trasporto urgente in ospedale ad Aversa e da lì poi il ricovero al Covid Hospital” – così ha detto il marito della signora ai media locali.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori informazioni sulle condizioni di salute della donna. I suoi cari sperano che la loro congiunta possa salvarsi dalla grave forma di Covid che l’ha colpita. La notizia si è sparsa in brevissimo tempo nella comunità di San Marcellino, lasciando in apprensione gli abitanti.