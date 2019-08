Caserta, bambina investita da un pirata della strada sotto l’effetto di droghe

In provincia di Caserta, precisamente a Mondragone, una bimba di 8 anni è stata investita da un uomo. Il 47enne è scappato senza prestare alcun soccorso, ma successivamente si è costituito recandosi nella vicina caserma dei carabinieri.

Il pirata, al momento dell’incidente, era sotto l’effetto di cocaina: per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. La piccola è ancora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, e si attendono ulteriori notizie sulla sua salute.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni degli agenti, la piccola di 8 anni era in vacanza a Mondragone insieme alla famiglia e stava camminando in strada quando la vettura del 47enne è giunta a folle velocità: l’automobile ha preso la bimba in pieno, per poi fuggire senza prestare soccorso.

La bimba è stata subito assistita e portata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi, così è stato necessario disporre il trasferimento all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ov’è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

A quanto pare, tra i primi a soccorrere la piccola e la sua famiglia sono stati dei parenti dell’investitore, che hanno riferito di essere passati sul luogo dell’incidente per puro caso, e di non sapere che il colpevole fosse un loro congiunto.

Il pirata della strada, 47enne di un quartiere di Napoli, si è subito sbarazzato dell’auto, nascondendola in una strada vicina alla zona, con molta vegetazione, di Pescopagano, ma i carabinieri hanno ritrovato il mezzo. L’auto era però sprovvista di assicurazione e revisione, quindi difficile da far risalire subito al soggetto.

L’incidente è accaduto nel pomeriggio di sabato, e soltanto la sera il 47enne si è presentato di sua spontanea volontà alla caserma dei carabinieri di Casavatore (NA). Sull’uomo sono stati effettuati gli esami tossicologici, che sono risultati positivi alla cocaina. Per lui è stato disposto il fermo domiciliare con l’accusa di omicidio stradale.