Per poter dimagrire e perdere i chili in eccesso, molte persone si sottopongono a delle operazioni, come il bypass gastrico che elimina la massa in eccesso in modo da poter essere in forma. Purtroppo, non tutte le operazioni di bypass gastrico hanno esito positivo e Angela Iannotta, protagonista della storia che stiamo per raccontare, lo sa molto bene. La 28enne ora si trova in coma e il marito denuncia lo staff medico.

Angela Iannotta è una mamma 28enne di due figli Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Napoli, che ha deciso di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico in seguito al quale si trova ora in coma. La donna è ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Caserta dove è giunta da un paio di giorni in seguito a una infezione e a delle complicanze per l’operazione di bypass gastrico a cui si è sottoposta per dimagrire.

La donna ha deciso di contattare un chirurgo bariatrico in modo da operarsi per l’intervento di riduzione dell’apparato digerente. L’operazione, apparentemente, è andata bene al punto che la donna è arrivata a perdere fino a 60 kg. Nello stesso tempo, alla felicità del dimagrimento, si sono aggiunti anche sintomi, quali febbre, problemi a respirare, ma anche dolori gastrointestinali ed edemi agli arti.

Proprio per via di questi dolori, si è rivolta nuovamente allo staff medico per una seconda operazione che è avvenuta presso l’ospedale di Caserta. Ma la situazione ha preso una nuova piega al punto che, per via di alcune complicanze, la donna ha subito un ennesimo intervento presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, sempre di Caserta.

Durante l’operazione, ha avuto una infezione che ha intaccato alcuni organi vitali per cui ora è in coma. Il marito ora vuole capire cosa sia realmente successo alla moglie e, insieme agli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, ha deciso di sporgere denuncia.