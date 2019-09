E’ quasi tutto pronto a Sant’Andrea in Besanigo, frazione di Coriano, dove si trova la tanto attesa Casa Marco Simoncelli.

Il centro socio-assistenziale per disabili, che era stato inaugurato lo scorso 20 gennaio in occasione della ricorrenza del compleanno di Marco, sta per aprire i battenti.

A dare la bella notizia è proprio Paolo Simoncelli, papà di Marco. Dopo la tragica scomparsa di SIC, nel terribile incidente del 23 ottobre 2011 durante il GP della Malesia, a Sepang, l’uomo ha deciso di aprire una fondazione che porta proprio il nome del figlio.

Al suo fianco in questa missione vi sono sempre stati la moglie Rossella e Kate Fretti, ex fidanzata del campione n°58.

Casa Marco Simoncelli è una struttura di 1700 mq che sorge in un lotto di oltre 10 mila mq. E’ stata realizzata anche grazie alle tante donazioni ed al ricavato di eventi in memoria di SIC.

E’ stato così realizzato “un salvadanaio importante per poter pensare in grande” raccontò Paolo in occasione dell’inaugurazione del centro, quando fu svelata la facciata dell’edificio dedicata proprio a SIC.