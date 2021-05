Carrara: turista tedesca violentata sulla spiaggia, caccia all’uomo

Una giovane turista di origine tedesca ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Massa Carrara nella notte tra domenica e lunedì. Accompagnata in ospedale da una guardia giurata incontrata dopo lo stupro subito, la vittima è tuttora sotto shock e non è ancora stata in grado di fornire dettagli utili per l’identificazione dell’aggressore.

La turista 24enne si trovava nel nostro paese per andare a trovare alcuni amici, ed aveva deciso di fare tappa a Massa Carrara per una calda serata primaverile sulla spiaggia prima di raggiungere la località dove si trovavano i suoi amici. La ragazza avrebbe fatto un veloce tuffo notturno in mare, prima di decidere di cenare mangiando un panino a sacco in una piazzetta vicino alla spiaggia per poter continuare ad ammirare il suggestivo mare serale durante il pasto.

E’ proprio in questo momento che è avvenuta la violenza, dopo che un uomo ha improvvisamente avvicinato la 24enne, l’ha gettata a terra ad ha poi abusato di lei. “Ammiravo il mare, mi hanno buttata a terra e stuprata“, avrebbe raccontato la vittima ai carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia.

Dopo la violenza, l’aggressore si è allontanato velocemente facendo perdere le sue tracce e lasciando la turista in stato di shock. La giovane in stato di confusione ha vagato per la città fino all’incontro con una guardia giurata alla quale ha chiesto aiuto. La guardia l’ha accompagnata al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato i chiari segni della violenza da lei subita.

A causa dello stato di profondo shock della ragazza, non è ancora stata in grado di fornire ai carabinieri una descrizione dell’assalitore e non ha saputo confermare se parlasse italiano o se fosse straniero. Nel frattempo sono in corso le indagini dei carabinieri e nella città è caccia all’uomo per riuscire ad individuare lo stupratore.