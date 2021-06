Carrara: servizio troppo lento, clienti devastano il locale e aggrediscono il titolare

Il servizio troppo lento ed un errore nella comanda, e gli animi nel ristorante si sono subito scaldati, portando un gruppo di avventori a devastare il locale ed aggredire il proprietario. Succede a Massa Carrara presso il Pescetarian di Marina di Iacopo Pipeschi.

Pipeschi, noto come “Pipino“, è un nome noto alle cronache locali: lo scorso anno in pieno lockdown da ubriaco ha aggredito alcuni carabinieri che cercavano di calmarlo, mentre risale a pochi giorni fa la condanna a 7 anni per estorsione ed usura in seguito ad un prestito da lui concesso ad un conoscente.

Stavolta la vittima è stato invece proprio Pipeschi, che stava normalmente lavorando nella cucina del suo locale ignaro di quanto stava succedendo in sala. Un gruppo di sette persone provenienti da fuori città aveva prenotato nel locale un pranzo. Dopo aver mangiato gli antipasti, l’attesa per l’arrivo dei primi piatti si è prolungata, facendo montare in loro le prime proteste.

All’arrivo dei primi, a causa di un errore di comanda, parte dei piatti ordinati non sono arrivati. Nonostante l’ammissione di colpa e le scuse da parte del personale in sala che ha promesso di rimediare subito, il gruppo ha dato in incandescenze ed hanno fatto irruzione in cucina alla ricerca del titolare, impiegato ai fornelli. Grazie ai suoi collaboratori, che si sono stretti attorno a lui e gli hanno fatto da scudo, Pipeschi non è stato direttamente colpito.

I clienti sono riusciti comunque a lanciargli un bicchiere in faccia, causandogli la rottura di un dente. Non potendo però riversare la loro rabbia direttamente su di lui, se la sono rifatta con le stoviglie del locale, mandando in frantumi piatti e bicchieri e distruggendo la cucina. Soltanto l’intervento dei carabinieri è riuscito a portare la calma, anche se con molta fatica. Pipeschi è stato portato da un dentista ed ha sporto denuncia per violenza e lesioni.