Caronia, Daniele Mondello ricorda il suo Gioele nel giorno del suo compleanno: "Eri il mio supereroe"

Ieri, 16 gennaio, il piccolo Gioele Mondello avrebbe spento 5 candeline. Suo padre, il dj Daniele Mondello, ha voluto scrivere, proprio in occasione del compleanno del suo adorato figlioletto, una dolorosa lettera aperta, direttamente attraverso la sua bakeca Facebook.

Rivolgendosi direttamente a Gioele, scrive: “Vi capita mai di sperare che quel determinato giorno non arrivi mai? È il mio caso, pensando al 16 gennaio. Il giorno del tuo compleanno figlio mio. Da quando tu e la mamma non ci siete più mi ha sempre fatto paura questa data. Forse la paura di affrontare questo momento in cui invece di celebrare la tua nascita e la tua crescita posso limitarmi a ricordarti nella più grande tristezza che mai al mondo avrei pensato di provare”.

La lettera di papà Daniele al suo angioletto Gioele

Daniele Mondello, affidandosi a Facebook, scrive: “Sai Gioele, si dice che per ogni figlio, il papà, nella maggior parte dei casi, sia considerato un supereroe. Forse anche per te era così, e posso affermare che il mio supereroe eri tu figlio mio. Tu mi hai fatto provare emozioni che non credevo possibili o esistenti”.

Il papà prosegue dicendo di aver scoperto con il suo Gioele la vera gioia della vita e soprattutto la felicità di essere padre, raccontando di essere cambiato dalla nascita del suo adorato figlio, che gli ha fatto vedere tutto in modo diverso, con occhi diversi. Da quando lo ha visto per la prima volta, scrive, ha capito che il resto della sua esistenza lo avrebbe dedicato a Gioele e che per lui avrebbe dato tutto se stesso.

Adesso purtroppo a Daniele non resta che affidarsi al ricordo,senza poter festeggiare con il suo angioletto Giole, ma ci tiene a dirgli che vive dentro di lui, che il piccolo e Viviana sono la sua linfa vitale, ciò che ancora gli da la forza per affrontare tutto giorno dopo giorno. Infine, ringrazia Gioele per quello che gli ha dato, dicendogli che èe rimarrà sempre l’amore della sua vita e il suo supereroe, prima di augurargli buon compleanno. Toccante il breve video del bambino felice in casa vestito da Spiderman.

Il giallo di Caronia

Gioele Mondello, insieme alla madre, Viviana Parisi,compagna di Daniele, è stato trovato morto, dopo 7 giorni di ricerca, nelle campagne siciliane di Caronia, dopo un incidente in auto della donna ma ancora, la loro tragica fine, è avvolta da molti punti interrogativi. Relativamente alla morte dei due, al momento si attende che il nuovo team di esperti, guidato dal criminologo Carmelo Lavorino, visioni ed ispezioni e salme di Viviana e Giole. Dopo, il dissequamento dei corpo per le eseguie.

Bisognerà aspettare anche il deposito dei risultati degli esami autoptici effettuati dai consulenti, nominati dal procuratore capo del Tribunale di Patti, Angelo Cavallo. Daniele Mondello è assistito dagli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello.