Carolina Marconi, ex bellissima protagonista della quarta edizione del Grande Fratello dal fisico mozzafiato, ha aggiornato i suoi fan delle sue condizioni di salute. La ragazza si è ammalata di tumore al seno a marzo e ha scelto di condividere,tramite i social, la sua storia.

In tantissimi i followers che la incoraggiano, mentre lei, col suo esempio, vuol incoraggiare coloro che vivono nella sua stessa condizione, invitando a stringere i denti sino alla guarigione.

Le toccanti parole di Carolina

Carolina, tra pochi giorni, si sottoporrà al secondo ciclo di chemio rossa e non perde tempo per ironizzare persino su uno degli effetti collaterali, sulla caduta dei capelli.Confessa di aver avuto una paura matta per gli effetti collaterali che poteva causare la chemio… dolori articolari, vomito e caduta dei capelli ma che fortunatamente, in questi giorni, non ha avuto tanto questi sintomi, tranne la caduta di un po di ciuffi di capelli.

“Tra un po mi vedrete pelatina ma finchè non cadono quasi completamente non me li raso ancora”, dice.La modella segue un’alimentazione sana, evitando fritture, dolci, carne rossa e latticini, beve 2 litri di acqua al giorno, continua ad allenarsi senza esagerazioni e si concentra su pensieri positivi per tenere occupata la testa, senza mai perdersi d’animo.

Su Instagram scrive che dipinge, cucina, progetta il lavoro e, quando si sente più stanca del solito, legge un libro, guarda una serie tv, ripetendo nel suo incoscio che tutto prima o poi passerà. “La vita è questa, niente è facile, nulla è impossibile”, aggiunge…un motto saggio su cui tutti dovrebbero riflettere.

I messaggi dei fan

Sono davvero tanti i fan che la supportano in questo delicato momento della sua vita e che raccontato le loro storie di vita….storie da cui la bellissima modella trae ispirazione. Riceve grinta, messaggi bellissimi, è felice, Carolina, dell’affetto mostrato dai suoi followers, ringraziandoli per seguirla, scriverle e consigliarla.