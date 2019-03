Carnevale a Venezia, il ‘Volo dell’Aquila’ senza Fedez. Ecco perché

Il rapper Fedez non si lancerà, come previsto, dal campanile di San Marco per il Volo dell’Aquila in occasione del Carnevale di Venezia. La proposta di Renzo Rosso, patron della Diesel, infatti, ha scatenato varie polemiche e discussioni.

Al suo posto scenderà Arianna Fontana, campionessa italiana di pattinaggio; la sua presenza è stata voluta per promuovere la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali che si terranno nel 2026.

La scelta del testimonial

Il Volo dell’Aquila è una strategia di marketing, affidata a uno degli sponsor del Carnevale, per attirare l’attenzione del mondo su Venezia. Il ruolo e la scelta del testimonial, quindi, è importante; il testimonial, infatti, deve avere una relazione con il tema dominante del Carnevale; quest’anno, l’obiettivo del Carnevale di Venezia è promuovere la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

A differenza degli altri anni, il Volo dell’Aquila si terrà domenica mattina, 3 marzo alle ore 11; la notizia è stata comunicata dagli stessi organizzatori che hanno colto l’occasione per ufficializzare il nome del testimonial: “Anziché alle 12 sarà alle 11 con la campionessa olimpionica Arianna Fontana che ‘volerà’ sopra la Piazza più bella del mondo“.

Inizialmente, si pensava che a ricoprire il ruolo sarebbe stato Fedez, il rapper italiano, famoso anche per la sua passione per i social. In molti, però, hanno criticato e sconsigliato la sua partecipazione perchè il rapper non ha nulla a che vedere con le Olimpiadi invernali. A promuovere Fedez era stato Renzo Rosso che intendeva farlo volare rivestito con la ‘Capsule collection‘ della Diesel.