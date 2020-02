Carnevale 2020 con un francobollo e numerosi annulli speciali

È in arrivo il Carnevale, e già numerose piazze sono impazzite. Come ogni anno, pure il mondo marcofilo dei francobolli non rimane con le mani in mano. Tantissimi gli annulli richiesti a Poste Italiane in tante località per “imprimere” un ricordo nella storia anche tramite questo servizio.

In particolare, fa notizia l’iniziativa delle stesser Poste che hanno messo in cantiere circa 500 annulli “speciali” che si potranno trovare nei principali uffici postali, dotati di sportello filatelico, in tutto il territorio nazionale. Due le date, 24 e 25 Febbraio prossimi, con la possibilità di avere un “timbrino” dedicato agganciato (probabilmente, una volta lo avremmo paragonato ad un annullo a targhetta) al timbro filatelico che potrà essere apposto in due speciali cartoline in dotazione che verranno vendute al prezzo di 40 centesimi.

Nel corso degli ultimi anni, vari sono stati i francobolli che il ministero dello Sviluppo Economico ha pensato di realizzare per la festa “grassa”, e non fa eccezione il 2020 con il valore che uscirà giovedì 20. Sarà un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicato al Carnevale di Pont-Saint-Martin, nella 110a edizione, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10 euro. Il dentello sarà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo per una tiratura pari a cinquecentomila esemplari (racchiusi in fogli da quarantacinque esemplari) a cura del bozzettista Fabio Abbati.

La vignetta raffigura una serie di elementi rappresentativi del Carnevale di Pont-Saint-Martin, provincia di Aosta: San Martino a cavallo, il diavolo e la corsa delle bighe. Sullo sfondo, l’omonimo ponte romano e i fuochi d’artificio che chiudono lo storico carnevale.

Completeranno il francobollo la leggenda “110° CARNEVALE PONT- SAINT MARTIN”, la scritta “ITALIA”, e l’indicazione tariffaria “B”. Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali, l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo. Naturalmente previsto lo speciale annullo del primo giorno di emissione, così come non mancheranno i prodotti correlati.