Carmagnola, uccide moglie e figlio di 5 anni, poi tenta il suicidio: la donna voleva lasciarlo

Siamo a Carmagnola, nel Torinese. Qui la scorsa notte si è consumato un duplice omicidio e un tentato suicidio. Un uomo 39enne, Alexandro Riccio, rappresentante, ha ucciso, utilizzando un corpo contundente, la moglie e il figlio Ludovico di soli 5 anni, per poi tentare di suicidarsi, lanciandosi dal balcone di casa al secondo piano.

Dai primi accertamenti è emerso che la moglie, Teodora Casasante, operatrice socio-sanitaria ad Asti, era intenzionata a lasciarlo ma l’omicida non accettava la sua volontà.

L’allarme nel cuore della notte

Alle 3, nel cuore della notte, sono stati i vicini a dare l’allarme, svegliati dalle urla di un litigio. In via Barbaroux sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale e della compagnia di Moncalieri.

Il Riccio, che aveva prima provato a tagliarsi le vene e poi a gettarsi dal balcone,ha semplicemente riportato una frattura scomposta dello sterno ed è ricoverato in stato di fermo, piantonato. Mentre gli investigatori hanno definito “agghiacciante” la scena del delitto, una volta entrati nell’abitazione in cui si è consumata la duplice tragedia.

Intanto, in queste ore, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il quadro in cui è maturato il duplice omicidio, ascoltando i parenti della coppia e i colleghi di lavoro.

I commenti sui social

In questi minuti, continua la pioggia di commenti rivolti all’aguzzino e alle due vittime. Tra i messaggi più forti: “Hai ucciso due angeli, assassino. Come hai potuto? “:”Spero che in carcere troverai il tuo”; ” Riposa in pace Cucciolo, avevi una vita davanti a te invece chi doveva proteggerti ti ha ucciso, non ci sono parole, che ingiustizia”.

La coppia, che risiedeva a Nichelino, era arrivata in via Barbaroux da fine estate ed era poco conosciuta. Il duplice omicidio sembra ricalcare quello del primi di novembre a Carignano, dove un uomo ha ucciso la moglie e i due figli gemelli per poi spararsi.