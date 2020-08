Carabinieri intervengono per un falò in spiaggia, ma si insabbiano. Salvati dai ragazzi che volevano multare

Le barzellette sui carabinieri, sul loro operato, sono tantissime e il mondo dei social ha contribuito ad aumentarle ancora di più prendendoli di mira con meme, video e anche foto virali che li vedono, anche a loro malincuore, protagonisti. La storia qui presente non è una barzelletta, ma corrisponde a realtà, anche se non tutti ci credono e pensano si tratti di un fotomontaggio. Cerchiamo di capire meglio come si sono svolti i fatti.

Il fatto si è svolto a Roccelleta di Borgia, in provincia di Catanzaro, dove un gruppo di giovani, nei pomeriggi e serate estive, stava festeggiando in spiaggia alla luce di un falò che avevano appena acceso. Considerando le norme di sicurezza relative al Covid-19, e causa l’aumento dei contagi, i falò sono vietati in spiaggia e gli stessi carabinieri stavano intervenendo per fermarlo.

Proprio in quel momento è successo qualcosa che ha generato ilarità e risa generali. A quel punto, i carabinieri decidono d’intervenire, ma la loro macchina s’insabbia rendendo difficile proseguire con le normali sanzioni del caso. Con la jeep che si blocca, i carabinieri hanno dovuto chiedere l’aiuto proprio dei ragazzi che volevano multare.

A quel punto, i giovani aiutano i carabinieri spingendo la vettura che può continuare il suo giro di perlustrazione. Ovviamente, per i ragazzi non c’è stata sanzione, ma sicuramente si saranno divertiti a vederli in difficoltà. Inutile dire che il video della jeep insabbiata è diventato virale.

Si tratta di un episodio che ha avuto luogo nei giorni prima di Ferragosto, quando sono state ordinate dalla prefettura di Catanzaro delle perlustrazioni proprio per evitare gli assembramenti in vista del Covid-19 e mantenere in questo modo le giuste misure di sicurezza. Una misura che è stata adottata anche in altre regioni italiane proprio per cercare di ridurre il numero dei contagi che sono aumentati nelle ultime settimane.