Carabiniere ritrova zaino con 30mila euro di gioielli e lo restituisce ai proprietari

Hanno smarrito uno zaino contenente gioielli per un valore totale di 30mila euro, ma fortunatamente, l’oggetto è stato rivenuto da un maresciallo dei carabinieri fuori servizio. È avvenuto ad una coppia di orafi, che si era recata nel giorno di San Valentino a Roma per andare a trovare la figlia, anche lei orafa, e partecipare ad un meeting professionale.

I due erano partiti da Firenze in auto il 14 febbraio, arrivando in circa 3 ore nella capitale. Con loro si erano portati uno zainetto che conteneva diversi gioielli che sarebbero serviti per l’incontro tra operatori del settore, oltre a diversi effetti personali. Una volta arrivati a Roma, i coniugi si sono resi conto, allarmati, di non trovare più lo zaino in auto.

La coppia ha pensato immediatamente ad un furto, anche se non riuscivano a comprendere come fosse successo, dato che nei pochi momenti in cui erano scesi di macchina non erano stati avvicinati da nessuno. I due i sono immediatamente recati presso una caserma dei carabinieri della capitale per presentare denuncia, all’interno della quale hanno descritto nel dettaglio il prezioso contenuto della zaino.

Mezzo mese dopo l’uomo ha ricevuto una mail in cui un uomo lo invitava a contattarlo, perché aveva ritrovato uno zaino che probabilmente gli apparteneva. Nonostante le iniziali perplessità, l’orafo ha contattato il signore, che si è rivelato essere il comandante dei carabinieri di Castell’Azzara, Grosseto. Circa due settimane dopo il viaggio dei coniugi, il militare ha notato uno zaino abbandonato e temendo che potesse contenere stupefacenti, dato che la zona è luogo di spaccio, lo ha portato in caserma, trovando all’interno un tablet, diversi effetti personali e oggetti d’oro.

Non trovando in zona denunce per la scomparsa di oggetti simili, ha acceso il tablet ed è risalito all’indirizzo email del proprietario, scrivendogli la mail in cui chiedeva di essere contattato. Insieme al comandante, i coniugi hanno ricostruito la vicenda: durante il viaggio per Roma, avevano fatto una sosta per strada e la donna era uscita dall’auto con lo zaino. Ad un certo punto lo ha posato a terra, ed è risalita in auto dimenticandolo sulla strada. Venerdì l’incontro tra la coppia ed il comandante, e la restituzione degli oggetti persi.