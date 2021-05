Carabiniere prende a calci un ragazzo a Terzigno: il video finisce nelle chat

Sta suscitando sdegno un video che in queste ore sta circolando sulle chat e nei social, dove si vede un carabiniere che assesta due violenti calci ad un ragazzo. Non sono note esattamente le circostanze in cui sia maturata l’aggressione. Si è ipotizzato che il ragazzo fosse stato fermato perché era già scattato l’orario del coprifuoco, ma tale circostanza non sarebbe confermata dalle parole del giovane, che in preda al terrore ha detto ai militari di non avere nulla addosso.

Sembra possibile che quello ripreso sia solo l’atto finale di un’operazione portata avanti dagli stessi militari, che prima avrebbero potuto anche ingaggiare un inseguimento con il giovane in questione. Il motivo di un alt imposto perché in violazione del coprifuoco notturno per il momento sembra non tenere. Si tratta di una vicenda nebulosa, e per certi versi ancora da chiarire, sulla quale ci sono i relativi accertamenti da parte del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli.

Il calcio si vede nel video

Il video che sta circolando dura una ventina di secondi: in questo lasso di tempo si vede un’auto dei carabinieri ferma e due militari che sono in strada a parlare con il giovane. All’improvviso uno di loro si scaglia violentemente contro il giovane, cominciando a scagliare una serie di calci, due per l’appunto. che fanno barcollare il ragazzo.

A questo punto impaurito il giovane si allontana. Non si sa che cosa abbia scantenato la violenta reazione del militare. Il giovane prima dice di non avere nulla, poi si scusa con i militari. La persona che ha filmato la scena da un balcone della zona è stata molto probabilmente attirata dal trambusto provenire dalla strada.

Il Comando Provinciale di Napoli sta eseguendo i relativi accertamenti, questo per chiarire l’episodio e prendere i relativi provvedimenti contro il carabiniere. Un episodio che sta suscitando davvero sgomento in tutta la Campania anche all’interno della stessa opinione pubblica, che non si spiega il comportamento del militare.