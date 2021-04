Nelle campagne dell’hinterland leccese, in un appezzamento di terreno al confine con il territorio di Castrì, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo, completamente carbonizzato, di un uomo.

La vittima è l’81enne Vincenzo Greco, originario di Caprarica. Sul posto in cui si è verificata la tragedia, gli agenti hanno rinvenuto gli effetti personali dell’uomo, una zappa, una tanica di benzina parzialmemte piena. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che l’anziano sia morto, travolto dalle fiamme da lui stesso generate per bruciare delle sterpaglie che aveva raccolto e accatastato ma, ovviamente, non è escluso che possa, ad esempio, aver avuto un malore improvviso.

La ricostruzione

La vittima, come faceva di solito, si era recato in un campo per lavorare la terra, mettendo in ordine la vegetazione. Dopo aver ripulito il terreno dalle sterpaglie, le ha accatastate, versandovi sopra del liquido infiammabile per bruciarle (come dimostrato dalla tanica di benzina ritrovato). Anche se non si sa, al momento, se sia stato colpito da malore o se, più semplicemente, se le fiamme si siano propagate rapidamente senza lasciargli scampo, sta di fatto che l’uomo non è riuscito a divincolarsi e a fuggire, rimanendo avvolto dal fuoco.

Quel che è certo è che, di fronte al rogo che lo ha travolto, l’uomo non è riuscito a salvarsi e, quando i carabinieri della stazione di Calimera e del Norm della compagnia di Lecce sono arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, ritrovato completamente carbonizzato.

La salma, su disposizione del pm di turno, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e su di essa verrà eseguita l’ispezione cadaverica. Dagli accertamenti in corso e da quanto il corpo ci dirà, riusciremo a ricostruire con più esattezza quel che è accaduto al povero uomo che non poteva di certo immaginarsi di morire in questo modo atroce.