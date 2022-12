Capodanno a Napoli: cosa fare dal 30 dicembre al 1 gennaio

Ascolta questo articolo

Il weekend di Capodanno è sempre più vicino. Mancano ormai una manciata di ore e saluteremo l’anno nuovo. Per l’occasione a Napoli sono tanti gli eventi a cui si potrà partecipare tra il 30 novembre e il 1 gennaio. Molti sono spettacoli di musica e intrattenimento.

Il 30 dicembre ad esempio al Maschio Angioino il divertimento per i bambini è garantito grazie a laboratori interattivi e spettacoli gratuiti. A Piazza del Plebiscito, invece, come ogni anno la musica la farà da padrone con Rkomi, mentre spostandosi a Via Caracciolo ci saranno due discoteche all’aperto con Napoli Etnica con ingresso gratuito.

Spettacoli e musica: cosa visitare a Capodanno a Napoli

Come già anticipato a Piazza del Plebiscito il 31 dalle ore 21.30 ci sarà uno spettacolo che accompagnerà i presenti fino al conto alla rovescia per l’anno nuovo (e anche oltre). Si alterneranno spettacoli umoristici alla musica insieme a Peppe Iodice, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Il 30 dicembre, Invece, il 30 dicembre, sempre a Piazza del Plebiscito, ci sarà Rkomi in concerto e anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito.

Dalle ore 22.00, invece, le due discoteche all’aperto sul lungomare di Napoli avranno accesso gratuito e i DJ accompagneranno la serata fino all’alba con musica e in compagnia di altre persone. Il 30 dicembre al Marchio Angioino le attività per i bambini inizieranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 20.00.

In vista dell’anno nuovo, invece, proprio il giorno di Capodanno che sarà domenica 1 Gennaio, l’accesso ai musei sarà gratuito. Si tratta dell’iniziativa del Ministero della Cultura. Se ci si sposta, invece, al Bosco di Capodimonte, i visitatori potranno entrare il 31 dicembre e il 1 gennaio per assistere a varie collezioni artistiche. Proprio per la domenica al museo promossa dal Ministero della Cultura, anche in questo caso l’accesso il 1 Gennaio sarà gratuito a tutti i visitatori.