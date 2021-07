Orrore a Cranbrook, in Canada, dove in questi ultimi giorni è stata fatta una scoperta agghiacciante. Circa 182 corpi di bambini deceduti sono stati trovati in tombe anonime vicino all’ex colleggio cattolico di Sant’Eugenio. Si tratta di una struttura che ha funzionato fino agli ’70 dopo aver cominciato la sua attività nel 1912. A fare la terribile scoperta ancora una volta sono stati i membri delle associazioni dei nativi che da tempo si battono per portare alla luce i crimini commessi negli anni in Canada contro gli indiani d’America.

In questi collegi, infatti, venivano portati i bimbi che erano sottratti alle loro famiglie originarie in modo da educarli ala religione cattolica e assimilarli così alla cultura e società canadese. Il ritrovamento è avvenuto grazie a particolari apparecchiature elettroniche che riescono a sondare il terreno trovando strutture o oggetti nascosti. Si tratta del terzo ritrovamento del genere avvenuto in Canada in poco più di un mese. Un orrore che sembra non avere davvero fine.

Bimbi decimati dalle epidemie

Secondo quanto riferisce Fanpage, alcune settimane fa sono state scoperte le tombe anonime di 215 bambini presso l’ex scuola residenziale indiana Kamloops, situata nella Columbia Britannica. Successivamente, a stretto giro, la scorsa settimana altre 751 tombe furono scoperte vicino ad una scuola cattolica a Marieval, nel Saskatchewan.

Quanto avvenuto a Cranbrook ha destato sconcerto in tutta la comunità locale. I media internazionali hanno spiegato che molti bambini, durante la permanenza in queste scuole, hanno contratto gravissime malattie, come influenza, parotite, morbillo, varicella e tubercolosi. Nei collegi si sono create infatti epidemie mortali.

Si stima, che almeno dal 19esimo secolo fino agli ’90, circa 150.000 bambini indigeni siano stati sottratti illegalmente alle loro famiglie di nativi americani. Da anni le associazioni si battono per denunciare le violenze che si sono perpetrate nei confronti delle varie tribù di nativi. Per quanto riguarda i bambini trovati senza vita al colleggio di Sant’Eugenio a Cranbrook, si pensa che possano essere persone appartenenti alla nazione Ktunaxa.