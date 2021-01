Campobasso: nascondeva chili di droga nei premi della tombola, arrestato 35enne

Al giorno d’oggi gli spacciatori trovano ogni scusa, ogni sistema, ogni modo per eludere la legge e farla franca. Di recente si apprende di un uomo originario di Campobasso ma residente a Roma da tanti anni, denunciato e arrestato con la grave accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto avvenuto quasi per caso da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara e della Sezione Volanti. I Poliziotti infatti si sono diretti presso l’abitazione dello spacciatore solo in virtù di una segnalazione di furto in casa, reato commesso in un appartamento della palazzina dove risiedeva l’uomo in questione.

Mentre scendevano le scale però, i poliziotti hanno iniziato a sentire un forte odore di droga, precisamente di marijuana. Seguendo le tracce di quell’odore, la pattuglia ha avuto modo di perquisire l’abitazione del 35enne spacciatore e con poca sorpresa hanno fugato ogni dubbio, l’uomo aveva in casa un quantitativo di droga pari a 2 chili, destinato ovviamente alla vendita.

Inoltre, dietro una traliccio di fili elettrici, la polizia ha trovato dei barattoli contenti una grande quantità di denaro, la cui somma ammontava a 8.940 euro. L’uomo non si aspettava in alcun modo la visita della polizia, ed ha iniziato ad inventare le scuse più disparate affinché potesse avere un barlume di speranza di potersela cavare, ma senza i risultati sperati.

Lo spacciatore ha infatti giustificato quella presenza di denaro nei barattoli affermando che sono solo soldi destinati a premi della tombola natalizia. Le accuse nei confronti dell’uomo sono alquanto serie, tanto da far scattare in maniera immediata la procedura di arresto, per poi procedere con il conseguente processo.

Non resta che attendere ulteriori risvolti della vicenda. Sono sempre di più gli spacciatori che detengono droga e denaro in casa, ed alcune volte anche armi illegali e molto altro ancora.